Paulinho Moska apresenta espetáculo 'Os Violões Fênix do Museu Nacional'

O cantor e violonista Paulinho Moska faz show às 21h deste sábado (10) no Teatro do Bourbon Country (av. Túlio de Rose, 80). Os ingressos estão disponibilizados de modo virtual no site uhuu.com, em valores que variam entre R$ 50,00 e R$ 100,00.O show Paulinho Moska: Os Violões Fênix do Museu Nacional tem início com a exibição dos primeiros 15 minutos de um documentário intitulado Fênix, o Voo de Davi, exibido pela Globo. O filme registra a vida de Davi Lopes, um bombeiro que transforma restos de madeira de incêndios em arte e instrumentos de violão, e foi realizado com a participação de Moska, ao lado de outros artistas e músicos que aderiram ao projeto. Em seguida, após a exibição do documentário, o cantor pretende interpretar uma série de canções de sucesso de sua carreira, como Tudo Novo de Novo, A Seta e o Alvo, Pensando em Você e A Idade do Céu.