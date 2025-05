Pedrinho Figueiredo celebra seus 60 anos ao lado de Daniel Sá e Renato Borghetti

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) organiza uma homenagem especial ao flautista e saxofonista Pedrinho Figueiredo nesta sexta-feira (9). O concerto, que se inicia às 20h e é realizado no Complexo Cultural Casa da Ospa (av. Borges de Medeiros, 1.501), tem como objetivo apresentar algumas das maiores composições do artista, que celebra seu aniversário de 60 anos em 2025. Os ingressos, por sua vez, podem ser adquiridos na plataforma Sympla, entre R$ 10,00 e R$ 50,00.Além da presença de Pedrinho como solista, o espetáculo também conta com a participação de outros dois convidados especiais: o guitarrista Daniel Sá e o gaiteiro Renato Borghetti, parceiros do homenageado. Na seleção do repertório, o flautista deu prioridade para compositores com quem trabalhou diretamente ao longo de sua vida. A seleção contempla canções como Primeira Impressão, Brincando com Notas e Quarto do Bebê, além de medleys com obras de autores como Pery Souza e Jerônimo Jardim.