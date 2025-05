Canal Viva muda de nome e terá programação exclusiva de novelas a partir de junho

A partir do dia 9 de junho, o canal Viva assume uma nova identidade e passa a se chamar Globoplay Novelas, com programação totalmente voltada ao universo dos folhetins. A mudança marca os 15 anos do canal e reforça a estratégia de integração com o ecossistema de conteúdos da Globo.



Com a reformulação, o canal exibirá apenas novelas, mesclando títulos consagrados do acervo da Globo, tramas internacionais e produções originais inéditas da plataforma de streaming. Segundo a Globo, mais de 200 novelas do catálogo do Globoplay passam a compor a base de conteúdos disponíveis para o público.



"Ao integrar o Globoplay Novelas ao nosso ecossistema, conseguimos ampliar a oferta de formatos e permitir que o público escolha como prefere consumir esse gênero, que tem tanto valor para a nossa cultura", afirmou Tatiana Costa, diretora de Conteúdo e Canais Globo.



Entre os destaques da estreia está a superprodução Guerreiros do Sol, que será lançada simultaneamente no Globoplay e no canal linear em 11 de junho. Inspirada na trajetória de Lampião, Maria Bonita e outros cangaceiros do Nordeste nas décadas de 1920 e 1930, a novela é criada por George Moura e Sergio Goldenberg e tem direção artística de Rogério Gomes. O elenco reúne nomes como Isadora Cruz, Thomás Aquino, Alinne Moraes, Irandhir Santos, Nathalia Dill, Alice Carvalho e Alexandre Nero.



A novela será exibida no canal de segunda a sexta-feira, às 22h40, com reapresentação aos sábados. No Globoplay, os episódios serão disponibilizados semanalmente, cinco por vez. "A intenção é oferecer mais opções para que as pessoas escolham sua maneira preferida de consumir. Podem maratonar os capítulos no Globoplay ou assistir no ritmo da programação linear", explicou Tatiana.



Além de títulos inéditos, o canal também abre espaço para interações com o público. Uma das iniciativas será a Batalha Temática, em que os espectadores poderão escolher qual novela desejam ver na programação. A primeira disputa colocará frente a frente duas personagens icônicas de Manoel Carlos: a Helena de Por Amor, vivida por Regina Duarte, e a Helena de Laços de Família, interpretada por Vera Fischer. A votação será feita por meio de uma enquete no gshow, e a novela vencedora estreia em julho. "Quisemos atender a um pedido antigo do público, que sempre nos sugeriu títulos a serem reprisados. Vamos compartilhar com os fãs essa decisão", destacou Tatiana.



Outros títulos confirmados na programação são a novela das seis Além do Tempo, de 2015 - que será exibida pela primeira vez desde sua exibição original -, o drama turco Hercai e o folhetim mexicano O Amor Invencível, baseado na novela portuguesa Mar Salgado.



O Globoplay Novelas estará disponível nos mesmos pacotes de operadoras em que o Viva já era exibido, além do plano Premium da plataforma Globoplay.