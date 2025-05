Após hiato, grupo Vanguart volta a Porto Alegre para shows no Teatro Túlio Piva

Duas apresentações da banda Vanguart vão movimentar o palco do Teatro de Câmara Túlio Piva (rua da República, 575) neste final de semana. Os shows, que marcam o retorno após o breve período de inatividade do grupo, são realizados às 19h e às 21h, ambos neste sábado (10). Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla apenas para o primeiro espetáculo, em valores entre R$ 75,00 e R$ 150,00.Tocando juntos há mais de duas décadas, Hélio Flanders e Reginaldo Lincoln pretendem trazer para a capital gaúcha algumas das canções mais emblemáticas da sua carreira. Entre os sucessos, estão Semáforo, Meu Sol e Demorou Pra Ser.De acordo com Lincoln, é uma alegria gigantesca poder, finalmente, retornar aos palcos. "A existência dessas músicas se confunde com a nossa própria, e sentir que o público as reverbera com tanta intensidade é de uma grandeza imensurável", comenta.