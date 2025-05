Queen Celebration canta clássicos de banda lendária do rock na noite deste sábado

O tributo Queen Celebration retorna para a cidade de Porto Alegre neste final de semana. Conhecido por suas homenagens à icônica banda de rock britânico Queen, o grupo liderado pelo vocalista André Abreu sobe ao palco do Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685) mais uma vez, às 21h deste sábado (10). Para assistir a apresentação, é possível adquirir ingressos nos valores de R$90,00 e R$390,00, disponibilizados antecipadamente pela plataforma Sympla.Em seu repertório, a banda vai apresentar algumas das maiores canções já produzidas na carreira do Queen. Entre os destaques, encontram-se peças como Bohemian Rhapsody, Don't Stop Me Now, Love of My Life e Under Pressure, entre outras mais.De acordo com Araujo, que interpreta a figura icônica de Freddy Mercury, a ideia do tributo é, acima de tudo, uma de imortalidade. “O espetáculo é a forma que encontramos para dar sequência à obra atemporal e genial do Queen”, pontua o vocalista.