Casa do Artista Riograndense promove sarau cultural gratuito neste final de semana

A partir das 15h deste sábado (10), a Casa do Artista Riograndense (rua Anchieta, 280) realiza um sarau gratuito, aberto para toda a comunidade de Porto Alegre. Entre as 12 atrações confirmadas na programação, encontram-se a premiada montagem de dança de Marcelo Fornazier e Flu Santos, a apresentação musical de Paulinho Parada, o espetáculo de palhaçaria de Vit Viajante e Felipe Mendes e a performance teatral de Sandra Loureiro e Tambaré Garcia.Fundada em 1949, a Casa do Artista apresenta uma longa história com a população gaúcha. A entidade, que também funciona como um local de acolhimento para artistas idosos, pretende manter viva a cultura do estado, através da promoção de eventos que tem como base o convívio entre as diferentes gerações do povo. O sarau promovido neste sábado, integra o Programa Retomada Cultural RS e é viabilizado pela Bolsa Funarte de Apoio a Ações Artísticas Continuadas 2024.Atrações confirmadas:- Irmãs Vidal – Música com afeto e harmonia- Paulinho Parada – Canções para emocionar- Mário Barcos – Música instrumental de primeira- Silfarnei, Jo de Souza, Carlos Conde – Apresentações musicais autorais e populares- Coral AABB Canoas com Regência de Mário Barcos – Vozes em sintonia emocionando com repertório vibrante- Vit Viajante e Felipe Mendes – Malabarismo e palhaçaria para encantar públicos de todas as idades- Gilfredo Heckler – Mágica e encantamento ao vivo- Wilson Gomes – Performance de rádio-ator com memórias e afeto- Renato Campão revive sua icônica personagem Dona Nair, criada no Cabaré do Caio- Coletivo de Dança Novos Velhos Corpos – Com as coreografias "Ensaio para Maçã" e "Bem-vindas"Elenco: Mônica Dantas, Rossana Scorza, Suzi Weber, Robson Duarte, e músicos- Marcelo Fornazier e Flu Santos — espetáculo premiado com o Prêmio Açorianos de Dança- Sandra Loureiro e Tambaré Garcia – Performance teatral intensa e emocionante