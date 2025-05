CHC Santa Casa recebe espetáculo 'A Misa Criolla', de Ariel Ramírez

A Misa Criolla, obra de Ariel Ramírez, é o mais novo espetáculo integrante do projeto Sonoridades, promovido pelo CHC Santa Casa (av. Independência, 75). Às 17h deste domingo (11), os coros da Santa Casa, da APCEF e do Grêmio Náutico União apresentam canções do célebre concerto, com direção musical do Maestro João Fernando Azambuja de Araujo e direção cênica de Daniel Colin. A noite terá participações especiais do tenor Eduardo Biguelini, como solista, e da Orquestra Típica dos Pampas.Publicada em 1964, A Misa Criolla é reconhecida como uma das obras mais significativas da música latino-americana. A peça, que combina elementos religiosos e folclóricos da Argentina com instrumentos tradicionais dos Andes, é composta totalmente em linguagens vernáculas, utilizadas para substituir o latim nos textos sacros. A missa reflete a pesquisa de Ramírez sobre os ritmos folclóricos sul-americanos, aprofundada durante suas viagens pelo continente.