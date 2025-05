Concerto gratuito da Orquestra do Theatro São Pedro celebra o dia das mães

Neste domingo (11), às 18h, o Teatro do Bourbon Country (av. Túlio de Rose, 80) sedia o primeiro Concerto Comunitário Zaffari do ano de 2025. Programada para iniciar a temporada, a apresentação de abertura deve contar com a participação de inúmeros musicistas, incluindo os solistas Isabela Fogaça, Luiza Barbosa e Matías Herrera, e os integrantes da Orquestra Theatro São Pedro. A entrada para o concerto é gratuita, mas deve ser feita mediante a retirada prévia de ingressos. Dois bilhetes podem ser obtidos por CPF, em algum dos seguintes pontos selecionados: Zaffari Higienópolis, Hipermercados Bourbon Country, Bourbon Assis Brasil e Bourbon Wallig e bilheteria do Teatro do Bourbon Country.Na apresentação, a Orquestra Theatro São Pedro de Porto Alegre será regida pelo maestro Evandro Matté, e deve interpretar canções de compositores como Strauss, Brahms e Luiz Coronel. O concerto é realizado em homenagem ao dia das mães, procurando integrar faixas que representam a força feminina.