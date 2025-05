Aldeia Medieval de 2025 acontece neste sábado no Vila Flores

O Centro Cultural Vila Flores (rua São Carlos, 753) promove, a partir das 14h deste sábado (10), a 8ª edição da Aldeia Medieval. Desta vez, o evento deve contar com o eixo conceitual Romances épicos, e oferece uma programação repleta de atividades culturais e da área do entretenimento. Ingressos pelo Sympla, entre R$ 40,00 e R$ 80,00. Neste ano, além das tradicionais apresentações de música e dança, feira de expositores temáticos e competições de clãs, swordplay e arqueria, a Aldeia Medieval também conta com outras novidades preparadas pelos organizadores.Entre as novas atrações, destacam-se eventos como um desafio de resolução de enigmas proposto para o público, e a estreia do Grupo de Teatro da Aldeia Medieval, com sua montagem interativa. O evento também deve contar com um casamento coletivo celta, realizado por um sacerdote especialista na celebração.