Luedji Luna presta tributo a Sade Adu no Opinião

O Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834) recebe uma apresentação da nova turnê da cantora Luedji Luna neste sábado (10). Em sua nova performance, a artista, que representa um nome de peso no cenário musical contemporâneo, pretende prestar uma homenagem à uma verdadeira lenda da música: a nigeriana Sade Adu. O evento tem início às 21h e ingressos disponíveis no Sympla, de R$100,00 a R$200,00.Iniciado em novembro, o espetáculo Leduji Luna Canta Sade já passou pelo Rio de Janeiro e São Paulo, até chegar, finalmente, na capital gaúcha. No repertório da apresentação, estão incluídas canções como Smooth Operator, Like a Tattoo e Kiss of Life.De acordo com a cantora brasileira, é uma honra interpretar as músicas da nigeriana não apenas por seu talento musical, mas também pela forma como ela se manifesta frente aos problemas sociais. "Admiro a Sade, entre muitas coisas, por toda sua sofisticação e por nunca hesitar em se posicionar politicamente", comenta.