Disco clássico de John Coltrane recebe homenagem no Espaço 373

O espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373) promove uma celebração dos 60 anos do álbum A Love Supreme, do artista John Coltrane, nesta quinta-feira (8). Às 21h, o quarteto formado pelo saxofonista Ronaldo Pereira, o baixista André Mendonça, o pianista Ras Vicente e o baterista Martin Estevez sobe ao palco do espaço para executar as canções mais icônicas do disco. Para assistir o concerto, é possível adquirir ingressos através da plataforma Tri.RS, em valores entre R$ 25,00 e R$ 70,00.Concebida inicialmente no formato de uma única peça de concerto, A Love Supreme foi gravada pela primeira vez em 1964, em apenas uma sessão de 30 minutos. O disco, que até hoje representa um dos mais amados da carreira de Coltrane, foi lançado originalmente ao lado dos instrumentistas McCoy Tyner, Jimmy Garrison e Elvin Jones.