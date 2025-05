Dora Morelenbaum se apresenta pela primeira vez Porto Alegre nesta sexta-feira (9)

A Casa Trama (av. Pernambuco, 1212) recebe a cantora Dora Morelenbaum nesta sexta-feira (9). O espetáculo, que tem início às 22h, representa o primeiro concerto da artista na cidade de Porto Alegre, e marca o lançamento do disco Pique, primeiro álbum autoral da artista. Os ingressos para o evento podem ser adquiridos na plataforma Tri.rs, em valores que variam entre R$25,00 e R$120,00.Na apresentação deste final de semana, a cantora pretende apresentar seu álbum de estreia na íntegra, com canções que apresentam uma mescla do jazz, da MPB, do indie e da música experimental. Em suas letras, Dora procura explorar temáticas sensíveis, abordando questões como o tempo, os afetos e as transformações da vida. Entre as faixas que devem integrar o repertório, destacam-se Não Vou Te Esquecer, A Melhor Saída e Caco.