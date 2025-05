Amanda Vontobel lança disco com sucessos do jazz e da MPB

A cantora Amanda Vontobel lança seu mais novo disco Silentemente em todas as plataformas de streaming, nesta quinta-feira (8). Composto por oito faixas, o novo álbum transita entre uma série de gêneros musicais, incluindo o jazz, a bossa nova, a MPB e a world music. Tematicamente, o disco pretende promover a imersão em um universo musical sutil, com atmosferas que remetem ao frescor e à profundidade.



Com arranjos assinados por Vagner Cunha e produção musical de Leo Bracht, o disco apresenta releituras de canções conhecidas no cenário nacional e internacional. Entre as peças, podem ser encontradas faixas como Romance de Nei Lisboa, Quiet music de Vitor Ramil, Tua cantiga de Chico Buarque e Cristóvão Bastos, Pra que chorar de Robert Schumann, Nature boy de Éden Ahbez, My funny valentine de Lorenz Hart e Richard Rodgers, Moon River de Henry Mancini e Johnny Mercer e Exit Music de Colin Greenwood, Ed O'Brien, Jonny Greenwood, Philip Selway e Thom Yorke.