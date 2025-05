Mostra do Solar do IAB apresenta mais de 30 fotografias que retratam a capital gaúcha

A nova mostra artística A arte na patologia ou a patologia na arte? entra em cartaz no Solar do IAB (rua Gen. Canabarro, 363) a partir desta quarta-feira (7), às 19h. Desenvolvida a partir de fotografias de Jacqueline Giradi e Lucas Volpatto, a exposição permanece com visitação gratuita até o dia 28 de maio, e fica aberta das segundas às sextas-feiras, das 10h às 17h.Além dos dois fotógrafos autores dos trabalhos, a curadoria da mostra também contou com o auxílio dos realizadores Manuela Sant'Anna, Gabrielly Pederiva e Leonardo Monzoni. Tematicamente, A arte na patologia ou a patologia na arte? procura realizar uma mescla dos pontos de vista técnico e artístico para demonstrar uma nova visão sobre a cidade de Porto Alegre. "O objetivo é divulgar fotos de trabalho com um olhar artístico. Não são fotos que foram inicialmente pensadas para serem expostas, são registros que destacam as manifestações patológicas de trabalho”, conta o fotógrafo Lucas Volpatto.