Shana Müller comemora o dia das mães com show no Rancho Tabacaray

Nesta quinta-feira (8), o Rancho Tabacaray (av. Vicente Monteggia, 2770) promove uma noite especial de celebração em homenagem ao dia das mães. A partir das 20h, a cantora Shana Müller, uma das maiores vozes da música regional gauchesca, realiza um tributo musical à presença feminina no sul do Brasil. Os ingressos para o evento estão à venda na plataforma Sympla, em valores a partir de R$100,00.Na apresentação desta semana, a cantora pretende interpretar uma série de canções que unem suas raízes gaúchas com a música latino-americana. A ideia, de acordo com ela, é homenagear a força feminina na cultura do Rio Grande do Sul, celebrando a resiliência proporcionada por mulheres e mães de todo o estado.Além do concerto de Shana, que tem início às 20h, o Rancho também deve proporcionar uma experiência gastronômica para os participantes. A partir das 18h, frequentadores poderão apreciar um cardápio culinário variado, com pratos como bolinho de costela, empanada de cordeiro, molleja, bife ancho e assado de tiras.