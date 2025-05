Mel Lisboa solta a voz no Opinião em uma ode a Rita Lee, rainha do rock brasileiro

Apesar de não se considerar cantora, Mel tem recebido uma resposta calorosa do público por onde passa. “Eu me considero uma atriz que canta. Cantar é um desafio enorme para mim. Mas tenho tido um retorno muito bom. As pessoas gostam do repertório, da associação com a Rita. E isso me dá muita alegria de continuar.” Ela, que conheceu Rita, diz que estar no palco homenageando ela é muito especial e carrega um clima diferente. “Embora eu não me caracterize como a Rita no show, levo a energia, a aura dela para o palco. Eu sinto que ela está ali de alguma forma” , afirma.

Nascida em Porto Alegre , mas criada no Rio de Janeiro, Mel dividiu que carrega muitas memórias boas da terra natal , principalmente das férias escolares durante sua infância. “Na época, as férias de dezembro eram de três meses. A gente ficava pulando de casa em casa da família. Eu tenho uma relação de afeto com as pessoas e Porto Alegre é o cenário, as pessoas fazem a cidade ter esse lugar de conforto, sabe?”, conta.

A apresentação em Porto Alegre tem um significado diferente para a atriz. Filha do cantor Bebeto Alves , um dos nomes mais importantes da música gaúcha desde os anos 1980, e falecido em 2022. Mel vê no show um reencontro com suas raízes. “Cresci ouvindo meu pai cantar, tocar, compor. A música sempre esteve na minha vida de forma natural. Cantar em Porto Alegre, no Opinião, e ele não estar aqui para me ver... É muito emocionante. Espero que, de alguma forma, ele esteja vendo. Acho que ele ficaria contente”, emociona-se.

A banda é formada por músicos experientes e o show na Capital promete ser diferenciado, com uma pegada mais rock’n’roll. No repertório, estão clássicos de ponta da língua como Agora Só Falta Você, Esse Tal de Roque Enrow, Mutante e Erva Venenosa, esta última uma das preferidas de Mel no palco. “É uma música animada, que dá margem pra interpretação e eu interpreto muito quando estou cantando”, diz.

Segundo Mel, o show nasceu de forma espontânea, logo após a morte de Rita Lee, em 2023. “Fui convidada para cantar numa premiação, depois com uma orquestra, e começaram a surgir muitos pedidos para apresentações. Quando vi, já estava com vários shows marcados pelo Brasil ”, conta Mel, que agora leva o projeto a diferentes cidades, entre elas Rio de Janeiro e, agora, Porto Alegre.

Ao mesmo tempo em que vive a rainha do rock nacional nos palcos com o premiado musical Rita Lee: Uma Autobiografia Musical, a atriz Mel Lisboa sobe ao palco do Opinião , em Porto Alegre, nesta quinta-feira (8), para celebrar a obra da mais poderosa das feiticeiras. Os ingressos estão à venda na Sympla, a partir dos R$100,00. A apresentação, diferente do espetáculo musical já em cartaz, marca uma nova fase da carreira da artista. Pupila de Rita, a própria cantora já declarou em entrevista: “Mel, você me fez muito melhor do que eu mesma”.

Banda tributo à Rita Lee chama atenção na noite de portoalegrense

Criada em 2024 também com o intuito de homenagear a roqueira Rita Lee, a Mania de Rita tem chamado a atenção nas noites de Porto Alegre. O projeto é uma expressão de liberdade para sua idealizadora, a cantora Kell Mello, que voltou aos palcos após anos afastada da cena artística. “Em 2023 eu precisei me puxar para a vida. E a música foi meu caminho de volta”, resume.

Apesar de não ter conhecido a rainha rock pessoalmente como Mel, Kell se inspira na coragem de Rita e transformou o fim de um ciclo pessoal no início de uma nova trajetória. “Agora com 40 anos, é outra vivência, outra potência. É a sabedoria das feiticeiras, como dizia a própria Rita”.

A banda é formada por Kell (voz principal), Nuno Lucena (guitarra e vocal), Rafa Pestana (baixo), Thiago Paim (teclado e vocal) e Daniel Carvalho (bateria). Todos são músicos e admiradores do legado de Rita Lee. Com um repertório que passeia por clássicos como Mania de Você, Baila Comigo, Saúde e outros sucessos da carreira solo da roqueira, a Mania de Rita mistura rock, pop e MPB com autenticidade.

A primeira apresentação aconteceu em novembro de 2024, poucos meses depois do início dos ensaios. De lá para cá, os shows têm reunido público cativo em bares de Porto Alegre e espaços culturais, conquistando a boemia da cidade. “Quando eu falava que era um tributo à Rita, os músicos já se empolgavam, os donos de bares compravam a ideia. Tem algo mágico nesse projeto. É mais do que música, é uma experiência coletiva de cura e conexão”, conta a idealizadora.

Segundo ela, a Mania de Rita entrega ao público um ritual de celebração. É show, mas também é reencontro com sentimentos profundos, comunhão e bruxaria, como descreve. “O palco é meu lugar de cura. E quando isso toca o outro, vira algo divino”. Pronta para prestigiar o show da atriz Mel Lisboa no dia 8, a vocalista da Mania de Rita aguarda um encontro com a atriz para trocar figurinhas de admiradoras da eterna rainha do rock. "Quero conhecer ela. Vou ficar na porta do camarim. Nem sempre dá certo, mas quero dar um jeito do presente chegar até ela", finaliza.

Ainda jovem, com menos de um ano de estrada, a banda segue firme no compasso das canções eternas de Rita Lee. Aos interessados, o grupo atualiza a agenda de shows através de sua conta no Instagram @bandamaniaderita.