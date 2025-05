Sexteto Gaúcho grava novo disco ao vivo

O Sexteto Gaúcho, grupo musical referência do choro no Rio Grande do Sul, sobe ao palco do Grezz (rua Almirante Barroso, 328) para registrar seu segundo álbum, às 21h desta quinta-feira. No show, os instrumentistas pretendem apresentar canções da nova fase do grupo, que aposta em um repertório autoral musicalmente mais maduro. Ingressos, entre

R$ 20,00 e R$ 60,00, estão à venda no Sympla.

Criado no ano de 2012, o Sexteto Gaúcho pretende trazer a cultura e as canções do choro para o estado do Rio Grande do Sul. O novo álbum surge da vontade de registrar o momento atual, mostrando o amadurecimento do grupo. No show, eles exploram sua sonoridade particular em um formato que valoriza o calor do palco e a interação com o público.

O trabalho será integralmente autoral e com composições assinadas por todos os integrantes do grupo - Alexandre Susin no cavaquinho, Elias Barboza no bandolim, Guilherme Sanches no pandeiro, Lucian Krolow na flauta, Matheus Kleber no acordeon e Mathias Pinto no violão de sete cordas.