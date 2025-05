Coletânea 'Marginália Metropolitana' reflete sobre o cenário musical da região da capital

A futura Rádio Agulha (av. Cristóvão Colombo, 545) sedia o lançamento do novo livro Marginália Metropolitana - Cena de música eletrônica na grande Porto Alegre nesta quinta-feira (8), a partir das 18h. Apesar de ser comercializado fisicamente no valor de R$ 55,00, o trabalho também tem uma versão gratuita disponível em pdf, assim como um audiolivro publicado no Spotify. A entrada é gratuita. Marginália Metropolitana é um projeto dedicado à memória de Mateus Miranda Ribeiro, conhecido como “Tabu”. Através de uma coletânea de textos assinados por diferentes autores, são propostas uma série de reflexões nos campos do jornalismo, das ciências humanas e sociais e da literatura, que funcionam como uma homenagem para o artista e produtor, um grande incentivador do cenário musical retratado ao longo das páginas do livro.