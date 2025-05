Ianaê Régia leva a estética Afroglow até o Multipalco Eva Sopher

A cantora Ianaê Régia apresenta um novo espetáculo no palco do Teatro Oficina Olga Reverbel, localizado no Multipalco Eva Sopher (praça da Matriz, s/nº), na noite desta quinta-feira (8). A partir das 19h, a artista pretende interpretar uma série de canções autorais, que carregam uma estética singular, definida por ela mesma como Afroglow. A entrada do concerto é gratuita e aberta para todos os públicos.Melodicamente, as canções de Ianaê Régia passam por múltiplas sonoridades. Além de transitar entre gêneros como o R&B, o Jazz e o Trap, as composições da cantora também refletem sobre temáticas como a existência negra, tanto em suas dores, quanto nas celebrações.Além da artista, o palco do Teatro Olga Reverbel também deve ser ocupado por Diego Schutz no piano, Mateus Albornoz no baixo, Luka de Lima na guitarra e Denner Gomes na bateria.