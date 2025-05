Erasmo Carlos recebe homenagem no palco do Ocidente

O Bar Ocidente (av. Osvaldo Aranha, 960) promove, nesta quinta-feira (8), um tributo ao cantor Erasmo Carlos, o famoso "Tremendão". Quem sobe ao palco da instituição é o grupo Caros Erasmos, que vem apresentando alguns dos maiores sucessos do artista desde o seu surgimento, em 2024. O concerto tem bilhetes disponibilizados na plataforma Sympla, em valores que variam entre R$ 30,00 e R$ 60,00.O nome da banda Caros Erasmos é um trocadilho com o nome do disco Carlos, Erasmo, lançado em 1971. Na formação do grupo, estão José Fernandes (Zezão), Renan Albuquerque (Muchacho), Victor Silva, Rodrigo Tambara e David Arcaide.Devido à quantidade de canções que compõem a discografia de Erasmo Carlos, os artistas também propõem mudanças na setlist conforme a apresentação sendo realizada no momento. Clássicos como Mesmo que seja eu, Mulher e Filho Único, no entanto, estão sempre presentes no repertório.