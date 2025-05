Sexteto Gaúcho faz gravação ao vivo de novo disco no palco do Grezz

O Sexteto Gaúcho, grupo musical referência do choro no Rio Grande do Sul, sobe ao palco do Grezz (rua Almirante Barroso, 328) para registrar seu segundo álbum de estúdio, às 21h desta quinta-feira (8). No show, os instrumentistas pretendem apresentar canções da nova fase do grupo, que aposta em um repertório autoral musicalmente mais maduro. Os ingressos, por sua vez, variam entre R$ 20,00 e R$60,00, e podem ser adquiridos através da plataforma Sympla.



Criado no ano de 2012, o Sexteto Gaúcho pretende trazer a cultura e as canções do choro para o estado do Rio Grande do Sul. Além execução completa do novo disco, o grupo também pretende apresentar algumas composições de outros artistas, como Albino Manique e Jorge Cardoso.



As composições do álbum, por sua vez, são realizadas por todos os membros do grupo, incluindo Alexandre Susin no cavaquinho, Elias Barboza no bandolim, Guilherme Sanches no pandeiro, Lucian Krolow na flauta, Matheus Kleber no acordeon e Mathias Pinto no violão de sete cordas.