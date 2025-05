Gilberto Perin explora a complexidade do corpo humano em nova mostra 'A Carne'

O artista Gilberto Perin inaugura, no Espaço Cultural do Hotel Praça da Matriz (largo João Amorim de Albuquerque, 72), a sua nova exposição intitulada A Carne, às 18h desta terça-feira (6). Através de uma série de vinte imagens inéditas e recortes de outras obras, o trabalho pretende abordar os múltiplos significados e interações que exploram a temática do corpo humano. A visitação gratuita, por sua vez, fica aberta até o dia 2 de junho e ocorre de segunda a sexta, das 10h às 18h.A programação também deve contar com duas novas edições da iniciativa Roda de Cultura, promovida pelo complexo cultural. Realizado no turno da tarde dos dias 14 e 28 de maio, o projeto procura promover um bate-papo descontraído entre o artista e o público, com discussões acerca da mostra e a trajetória profissional do artista. Parta participar, é necessário realizar o agendamento através do contato (51) 98595-5690.