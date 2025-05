Sala Redenção exibe animação europeia premiada nesta semana

Nesta terça-feira (6), às 19h, o Clube de Cinema de Porto Alegre promove uma exibição da animação franco-italiana A Famosa Invasão dos Ursos na Sicília, dirigida por Lorenzo Mattotti. A sessão gratuita ocorre na Sala Redenção, o cinema universitário da Ufrgs (rua Eng. Luiz Englert, 333), e faz parte do Ciclo de Cinema de Animação. Em sua narrativa, o filme acompanha a trajetória do personagem Leôncio, o rei dos ursos. Após o sequestro de seu filho, o protagonista lidera o seu povo até os vales da Sicília para realizar uma busca pelo herdeiro perdido e acaba se deparando com um exército humano, com quem é forçado a aprender a conviver.O longa-metragem representa a obra de estreia de Mattotti, cineasta italiano que vem ganhando destaque nos últimos anos. Aclamado criticamente, o filme foi selecionado para a seção Un Certain Regard do Festival de Cannes, no ano de 2019.