Su Paz celebra a presença feminina na cultura gaúcha em novo show

O Memorial do Ministério Público RS (praça Mal. Deodoro, 110) sedia mais uma edição do Sarau do Solar - Música e diversidade nesta quarta-feira (7) com a participação especial da cantora e compositora Su Paz. A partir das 19h, o público pode assistir ao show Pampa Mulher, desenvolvido pela artista com a integração de uma série de canções autorais e sucessos da música nativista.Em sua apresentação desta quarta-feira, a cantora pretende prestar uma homenagem à figura feminina dentro da cultura gaúcha, buscando, também representar a latinidade do povo sul-americano. No repertório, encontram-se canções de artistas como Ana Matielo, Marlene Pastro e Violeta Parra.Além do espetáculo presencial, a apresentação do Sarau do Solar também é transmitido ao vivo pela TV Assembleia, pelo portal da TV AL, pelo canal do YouTube e pelo perfil do Facebook da instituição.