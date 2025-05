Roda Viva entrevista a atriz Paolla Oliveira, que está no remake de 'Vale tudo'

Nesta segunda-feira (5), o Roda Viva recebe, ao vivo, a atriz Paolla Oliveira. Ela está no remake da novela Vale Tudo, da Rede Globo, interpretando a personagem Heleninha Roitman. Com apresentação de Vera Magalhães, o programa inédito vai ao ar a partir das 22h, na TV Cultura, além do site e redes sociais da emissora.



No centro da atração, a atriz conta como está sendo fazer essa icônica personagem, que é a filha mais velha de Odete Roitman e tem um problema sério com o alcoolismo; fala sobre como essa atuação vem afetando outras áreas de sua vida – a atriz se despediu da posição de rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio após sete anos, para se dedicar ao papel; comenta sobre seu relacionamento com o cantor Diogo Nogueira e muito mais.



A bancada de entrevistadores será formada por Carolina Morand - apresentadora da Rádio CBN; Paola Deodoro - jornalista; Chico Barney - colunista e apresentador do Splash UOL; Marcia Disitzer - repórter da Revista Ela, do jornal O Globo e Nilson Xavier - crítico de TV. Haverá ainda a participação do cartunista Luciano Veronezi.