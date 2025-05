'Lembranças da terra-lar' discute memória e pertencimento na Sala Redenção

A partir desta segunda-feira (5), tem início a mais nova mostra promovida pela Sala Redenção da Ufrgs (rua Eng. Luiz Englert, 333) Lembranças da terra-lar. Até o dia 9 de maio, cinco longa-metragens nacionais e internacionais serão exibidos no local, abordando questões como memória, identidade, espaço e afeto. Produzida em parceria com o Sesc-RS e o Instituto Cervantes, a mostra pretende refletir sobre a forma como o meio e o local de convivência afetam a produção de subjetividade humana. Entre os trabalhos em maior evidência na programação, encontra-se o filme Mais pesado é o céu, lançado em 2022 por Petrus Cariry, que abre a mostra com uma sessão na segunda-feira, às 16h. Nos dias 6 e 9 de maio, será exibido o longa A Oliveira do meu avô, obra espanhola que foi indicada ao Oscar em 2017.Além destes, também compõem a programação o brasileiro Los silencios, da cineasta Beatriz Seigner, bem como os espanhóis Sete mesas de bilhar francesa, de Gracia Querejeta, e A viagem de Carol, de Imanol Uribe. Confira a programação e horários no site da Sala Redenção.