Mostra 'Convívio com Beleza' dos artistas indígenas Ontxa e Yualu ganha catálogo gratuito

A Casa de Cultura Mario Quintana acaba de lançar o catálogo da mostra artística Convívio com Beleza, que esteve em cartaz na instituição entre setembro e dezembro de 2024. A exposição é composta por uma série de esculturas modeladas pelo artista Ontxa, bem como diversas esteiras produzidas por sua mãe Yualu, que pratica tecelagem desde a adolescência. As obras foram desenvolvidas em homenagem a animais importantes do cotidiano do povo indígena Mehinako, do Alto Xingu.O catálogo, que está disponibilizado gratuitamente no site e no perfil do Instagram da Casa de Cultura, é composto por fotografias das obras, que buscam capturar os detalhes minuciosos envolvidos na produção de cada uma das peças. Além disso, também é possível encontrar textos explicativos que contextualizam os trabalhos, assim como uma entrevista exclusiva com Ontxa falando sobre sua história e repertório.