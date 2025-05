Nota Só convida José Mario Guedes e Balala Campos para show na Biblioteca Pública

Nesta quarta-feira (7), o grupo musical Nota Só apresenta um show especial da Biblioteca Pública do Estado (rua Riachuelo, 1.190). A partir das 19h, o conjunto de musicistas sobe ao palco do Salão Mourisco para interpretar uma série de clássicos da música brasileira e norte-americana. O evento é gratuito e aberto para todos os públicos.Criado há mais de 17 anos, o Nota Só conserva sua formação original até os dias de hoje. Na apresentação desta quarta-feira, além dos instrumentistas Cesar Franarin, Pedro Bish Neto, Rogério Souza e Claudio Ugalde, também estarão presentes os cantores convidados José Mario Guedes e Balala Campos, que darão voz às canções tocadas pelo grupo.O repertório, por sua vez, constitui uma homenagem à cena musical dos anos 1950, 60 e 70. Entre as canções que integram a apresentação, encontram-se nomes como Cheek to Cheek, Fly me too the moon, Sábado em Copacabana e É Luxo Só.