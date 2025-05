Exposição 'Saco de Brinquedos' apresenta obras inéditas do escritor Carlos Urbim

A Biblioteca Infantil Lucília Minssen, localizada na Casa de Cultura Mario Quintana (rua dos Andradas, 736) recebe, ao longo do mês de maio, sua nova exposição Saco de Brinquedos. A mostra, que conta com obras do jornalista e escritor Carlos Urbim, faz parte de uma programação especial desenvolvida em homenagem ao Dia Mundial do Brincar, celebrado no dia 28. A visitação é gratuita, e fica aberta de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h, e aos sábados, das 14h às 18h.Autor de mais de 20 livros de prosa e poesia, Urbim está consagrado como uma das maiores referências da literatura infantil gaúcha. Na mostra exposta na Casa de Cultura, podem ser observadas algumas de suas criações no campo das artes visuais, incluindo móbiles de madeira e colagens em telas feitas com materiais múltiplos.Além da exposição Saco de Brinquedos, a Biblioteca Lucília Minssen também promove duas outras atividades em homenagem à vida e obra do escritor. No dia 24 de maio, será possível conferir uma apresentação de poemas musicados de Urbim, realizada por Maurício Alves e Matheu Corrêa, bem como uma oficina de ilustração ministrada por Laura Castilhos.