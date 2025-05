Semana da África RS promove atividades em Esteio neste final de semana

Neste domingo (4), a edição de 2025 da Semana da África RS chega à cidade de Esteio. Das 15h às 21h, o Espaço Rei Pelé (av. do Carnaval - Esteio, RS) recebe uma série de atividades gratuitas, que pretendem explorar as particularidades da cultura africana e afro-diaspórica.A Semana da África RS é um evento desenvolvido com o objetivo de celebrar a diversidade e a herança africana que estão presentes entre o povo gaúcho. Neste final de semana, assim como ocorreu em Alvorada, a programação inclui múltiplas atividades, como um desfile de roupas africanas, oficinas, apresentações de danças tradicionais, exposições, contação de histórias e degustação de comidas típicas.Algumas atividades de destaque em Esteio, por sua vez, são as apresentações musicais e artísticas das dançarinas Mumuilas e dos rappers Kizua e Kanhanga,as obras de artes visuais de Prince Kapweya e as criações gastronômicas da Chef Elis, especialista em culinária africana.