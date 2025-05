Nelson Coelho de Castro e Choro & Feijoada são atrações do final de semana no Café Fon Fon

O Café Fon Fon (rua Vieira de Castro, 22) de Porto Alegre recebe duas atrações especiais neste final de semana. No sábado (3), quem sobe ao palco é o cantor Nelson Coelho de Castro, que ocupa o local com um concerto no formato voz e violão. No domingo (4), por sua vez, o grupo Choro & Feijoada realiza uma apresentação que aposta em grandes clássicos do choro. Ambos os shows têm início às 21h.



No sábado, Nelson Coelho de Castro apresenta faixas autorais, que marcaram sua carreira como um dos grandes compositores gaúchos. No show de domingo, por sua vez, Paulo Dorfman, Ayres Potthoff, Luizinho Santos e Ricardo Arenhaldt pretendem apresentar uma série de canções de nomes como Pixinguinha e Benedito Lacerda, Cristovão Bastos, Paulo Dorfman e Guinga, entre outros.



Para a apresentação de Nelson Coelho de Castro, os ingressos custam R$ 80,00, caso sejam reservados antecipadamente através do telefone (51) 99880-7689, e R$ 90,00 na hora do evento. No show do Choro & Feijoada, por sua vez, os valores são de R$ 70,00 e R$ 80,00, disponibilizados por meio da mesma dinâmica.