Guitarrista Phil Fest toca brazilian jazz no palco do 373

O guitarrista norte-americano Phil Fest realiza uma apresentação especial no Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373) nesta sexta-feira (2). De passagem pelo Brasil, o artista sobe ao palco da instituição às 21h para performar uma série de canções que marcaram as diversas fases de sua carreira. Os ingressos custam entre R$30,00 e R$90,00 e estão disponíveis através da plataforma Tri.RS.Em seu repertório, Fest carrega faixas pertencentes ao gênero que ele mesmo intitula de brazilian jazz. Nesta sexta-feira, o guitarrista tocará ao lado de um time de músicos, que inclui Paulo Dorfman no piano, Edu Saffi no contrabaixo e Tuti Rodrigues na percussão. Filho do célebre maestro Manfredo Fest, o instrumentista é descendente de uma família de pianistas. Seu pai pode ser caracterizado como um dos precursores da Bossa Nova nos Estados Unidos, tendo atuado como diretor musical da banda Bossa Rio, do músico Sérgio Mendes.