Issa Watanabe leva poesia para as artes visuais com a exposição 'Migrantes'

O CHC Santa Casa (av. Independência, 75) recebe, até o dia 30 de maio, a exposição Migrantes, assinada pela ilustradora Issa Watanabe. A mostra, criada a partir de uma parceria com o Instituto Cervantes, reúne as séries de obras Migrantes e Kintsugi, duas coletâneas produzidas para integrar os últimos dois livros da autora. O evento tem visitação gratuita em todos os dias da semana, exceto aos domingos, das 9h às 19h.Em sua obra, Issa Watanabe pretende transmitir uma espécie de sopro poético, que aposta na emoção e na sensibilidade do público. Através do retrato de paisagens, bem como aves, animais selvagens e domésticos, a artista pretende fazer uma alegoria à espécie humana diversa e aflita, que se encontra em constante busca por um lugar e espaço propício para se desenvolver de forma solidária e comunitária.