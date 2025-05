Duda Larruscain é a convidada para integrar a próxima edição do 'Samba do Quintana'

Neste domingo (4), a partir das 16h, o projeto Samba do Quintana ocupa a Travessa dos Cataventos (rua dos Andradas, 736), com as performances da banda residente Thiago Ribeiro & Amigos e a participação da cantora Dida Larruscain. Realizado pela Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), o evento conta com curadoria da jornalista e pesquisadora musical Bruna Paulin. Além disso, o show também tem entrada franca e tradução em Libras.Larruscain, convidada para fazer parte da apresentação deste final de semana, atua como cantora, compositora e professora de canto. Assim como o samba, seu trabalho também carrega influências da MPB, Black Music e R&B, realizando uma verdadeira mescla de gêneros musicais no palco.Somada à apresentação de Thiago Ribeiro & Amigos e Dida Larruscain, esta edição do projeto também celebra o título obtido pela iniciativa como um dos finalistas do 80 Prêmios Profissionais em Música, na categoria Som na Rua.