'Sempre Garotas' fala da experiência de amadurecer no universo feminino

O longa-metragem Sempre Garotas, vencedor do prêmio do público de Melhor Filme no Festival de Sundance, estreia nos cinemas de todo o Brasil nesta quinta-feira (1). Aclamado tanto pela crítica quanto pelo público internacional, o filme esteve presente em duas listas das obras mais bem avaliadas pelos usuários pela plataforma Letterboxd no último ano. Dirigido pela cineasta iniciante Shuchi Talati, o filme fala sobre desejo, autodescoberta e a experiência de crescer e amadurecer no mundo contemporâneo.A narrativa acompanha a história de Mira, uma jovem estudante de um internato conservador no Himalaia que se apaixona por Sri, novo aluno de sua turma. O relacionamento, porém, também desperta o interesse da mãe da garota, o que dá início a uma série de conflitos e interações conturbadas entre as duas personagens.De acordo com a diretora do filme, Shuchi Talati, a ideia foi de tentar levar para as telas de cinema algumas de suas próprias experiências que vivenciou como uma jovem indiana e nunca viu representadas dentro da mídia. “Em Sempre Garotas eu queria escrever sobre essas mulheres que povoaram minha vida, mas nunca vi nas telas e para expandir as narrativas que estão disponíveis para as mulheres indianas”, pontua a cineasta.