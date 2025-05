Valpírio Monteiro mergulha na história da arquitetura e do design em curso no Instituto Ling

O Instituto Ling (rua João Caetano, 440) recebe o curso Infinito Regresso: tradição e ruptura na arquitetura e no design, ministrado pelo arquiteto e filósofo Valpírio Gianni Monteiro. Ao longo de três encontros, realizados nos dias 8, 15 e 22 de maio, das 19h às 21h, o público deve receber um panorama das escolas e tendências culturais que marcaram a arquitetura e o design desde o século XX até os dias de hoje. O pacote completo custa R$ 312,00 e as inscrições podem ser realizadas tanto no site quanto na recepção da instituição.Infinito Regresso pretende observar as movimentações e reformulações introduzidas nos campos da arquitetura e do design com o passar do tempo. Entre as temáticas analisadas no curso, destacam-se questões como as principais influências, atores e significações semânticas que estão envolvidos e são citados dentro dessas áreas. O programa, por sua vez, está dividido em três momentos, cada um abordado em um dos encontros: o início do século XX, o final do século XX e o século XXI.