Intérpretes argentinas do La Cantarola fazem apresentação de estreia em Porto Alegre

O grupo argentino La Cantarola chega pela primeira vez à capital gaúcha neste sábado (3). Em sua primeira visita a Porto Alegre, as intérpretes solistas organizam duas atividades no Centro Cultural 25 de Julho (rua Germano Petersen Júnior, 250): uma oficina de formação musical, ministrada às 16h, e um show de música latinoamericana, marcado para as 20h. Na oficina promovida pelas intérpretes, a ideia é apresentar uma parcela dos conhecimentos e experiências adquiridos ao longo de sua carreira. Na apresentação musical, por sua vez, as cantoras sobem ao palco ao lado do violonista Matías Donetto, e pretendem dar destaque para composições argentinas que evidenciam temáticas como a terra, as raízes, a ternura e o amor. Os ingressos para a programação estão todos disponíveis na plataforma Sympla, com venda presencial no local aberta duas horas antes do início das atividades. É possível adquirir tanto as entradas individuais, com preços de R$50,00 para a oficina e R$70,00 para o show, quanto o pacote promocional, que contempla os dois eventos por R$100,00.