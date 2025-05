Antônio Carlos Falcão participa de sarau poético-musical ao lado de Tiago Dalcin

Neste sábado (3), o poeta e músico Tiago Dalcin lança seu novo livro O amor caminha descalço em um sarau poético-musical realizado ao lado do cantor e ator Antônio Carlos Falcão. Sediado pelo Olho Mágico Bebidas Artesanais (rua Cauduro, 35), a partir das 19h, o evento deve contar com a leitura de poemas da obra mais recente do autor, que terá comercialização no local. Para assistir a apresentação, é preciso pagar um couvert artístico de R$30,00. Além da poesia, o repertório do sarau também inclui uma seleção de trabalhos musicais, que serão performados por Falcão e Dalcin. Entre os destaques, encontram-se títulos como Escrito nas Estrelas, gravado por Tetê Espíndola, Poema, interpretado por Ney Matogrosso, e Onde Estará o Meu Amor, de Chico César.Tiago Dalcin, médico formado pela Ufsm, escreve poesia desde a adolescência, porém nunca havia publicado suas criações em formato de livro. De acordo com ele, esse é um momento muito significativo, o que é amplificado pela presença de seu amigo compositor. “Falcão está sendo muito generoso em participar comigo deste momento especial, que é a publicação do meu primeiro livro de poesia. O sarau é uma forma de marcar este lançamento literário".