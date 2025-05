'Das Cinzas Coração' é uma comédia que aposta na multilinguagem artística

O CHC Santa Casa (av. Independência, 75) apresenta mais uma das montagens vencedoras do seu edital de ocupação de artes cênicas de 2025. Desta vez, o selecionado foi o espetáculo Das Cinzas Coração, uma comédia que explora a problemática da desigualdade de gênero. A apresentação, que contém uma mescla de palhaçaria, teatro, dança e cinema, tem duas sessões neste final de semana, realizadas na sexta-feira (2) e no sábado (3), às 20h. Os ingressos podem ser adquiridos através da plataforma Sympla, em valores que variam entre R$19,00 e R$38,00.O espetáculo é uma produção da Cia. Quimera Criações Artísticas, que celebra seu aniversário de dez anos de existência em 2025. O trabalho da companhia tem inspiração nas comédias mudas cinematográficas, que fizeram muito sucesso ao longo dos anos 20.Das Cinzas Coração é estrelado pela atriz, bailarina e coreógrafa Letícia Paranhos, que contracena com o artista circense Jéferson Rachewsky, diretor da montagem. Além disso, o espetáculo também conta com a presença da pianista e compositora Dunia Elias, que executa a trilha sonora da peça ao vivo.