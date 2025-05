Johnny Hooker celebra diversidade no palco do Opinião neste final de semana

Para comemorar o aniversário de dez anos do disco Eu vou fazer uma macumba pra te amarrar, maldito!, que consolidou sua carreira no cenário nacional, o artista Johnny Hooker faz show em Porto Alegre neste sábado (3), no Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834). Ingressos através da plataforma Sympla, em valores que variam entre R$ 90,00 e R$ 180,00. No repertório do espetáculo, intitulado Macumba 10 Anos, o cantor pretende executar na íntegra todas as faixas do disco lançado em 2015. Sucessos como Amor Marginal, Alma Sebosa e Volta são algumas das canções icônicas que deverão estar presentes no setlist.O cantor, cujas letras abordam temáticas como diversidade e resistência, expressa sua alegria por ter a oportunidade de comemorar esse disco depois de tantos anos. "Eu fico impressionado com o carinho do público por esse álbum, que até hoje segue vivo de várias maneiras. Isso mostra que o disco tocou algo profundo nas pessoas e ainda ressoa na memória afetiva de quem ouviu", comenta.