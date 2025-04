Cinebiografia de Ney Matogrosso estreia nos cinemas nesta quinta-feira

O filme Homem com H, biografia do cantor Ney Matogrosso, chega aos cinemas nacionais nesta quinta-feira (1). Dirigido pelo cineasta Esmir Filho, o longa-metragem pretende acompanhar a trajetória daquele que ficou conhecido como uma das mais importantes figuras da cena musical do Brasil. Em Porto Alegre, na data de estreia, a obra conta com uma exibição no Cinebancários (rua Gen. Câmara, 424), realizada às 17h.Protagonizado pelo ator Jesuíta Barbosa, o filme tem início já na infância de Ney, momento em que ele morava com os pais e irmãos na cidade de Bela Vista, mostrando a sua entrada na carreira musical. Entre os momentos marcantes da trajetória do cantor, destaca-se também seu percurso como integrante do Secos e Molhados, aquela que se tornou uma das maiores bandas brasileiras de todos os tempos.Além de retratar a vida e obra de Ney, o longa também conta com a participação de alguns de seus maiores sucessos musicais embalando a trilha sonora, como Rosa de Hiroshima, Sangue Latino, O Vira, Bandido Corazón e Postal de Amor.