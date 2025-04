Otto Gomes faz show pré-feriado no Fuga Bar

Nesta quarta-feira (30), o cantor e compositor Otto Gomes sobe ao palco do Fuga Bar (av. Mauá, 1050 - Armazém A7), localizado no Cais Embarcadero, para realizar um show musical especial. A partir das 20h, o artista apresenta um repertório diversificado, que transita entre clássicos do pop e da música brasileira, e canções autorais compostas pelo artista. Com entrada gratuita, o concerto conta com sucessos como Pra Aquecer o Meu Coração, gravada pela banda Se Ativa. Com mais de três décadas de carreira, Otto Gomes já fez parte de grandes grupos brasileiros de destaque, incluindo as bandas Diretoria e Chimarruts. Hoje em dia, o cantor aposta em sua carreira solo, atuando na pré-produção do projeto autoral Brasilidades Tropicais, Do Reggae ao Rap e do Samba ao Rock, destinado para o público aficionado por todos os tipos de música brasileira.