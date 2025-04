Universo Casuo leva superprodução circense ao Teatro do Bourbon Country

A Trupe Circense Universo Casuo chega à cidade de Porto Alegre neste final de semana, trazendo a montagem Grand Spectacle du Cirque. No sábado (3), a companhia artística sobe ao palco do Teatro do Bourbon Country (av. Túlio de Rose, 80) às 21h, para realizar uma performance com uma mescla de música, humor e poesia. Ingressos, entre R$ 120,00 e R$ 270,00, no site uhuu.com.A companhia Universo Casuo foi fundada por Marcos Casuo, o único brasileiro que já foi protagonista de uma obra do Cirque Du Soleil. O artista atuou na instituição durante oito anos, apresentando-se com o espetáculo Alegria para mais de 12 milhões de pessoas.Em sua nova montagem, Casuo afirma que deseja proporcionar para o público - brasileiro e do exterior - uma experiência transformadora. Segundo ele, o Grand Spectacle du Cirque busca dentro de cada espectador "a sua essência de criança, os sentimentos mais doces, a pureza das emoções que habitam nossos sonhos”.