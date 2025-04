Obras de Beethoven e Bruch marcam presença no recital da OSPA deste sábado (3)

O concerto Beethoven e Bruch, dedicado aos compositores românticos Ludwig Van Beethoven e Max Bruch, é a próxima atração promovida pela Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa). O recital, marcado para às 17h deste sábado (3), conta com a condução do maestro paulista Cláudio Cruz e deve ser realizado no Complexo Cultural Casa da Ospa (av. Borges de Medeiros, 1501). Os ingressos já podem ser adquiridos através da plataforma Sympla, em valores que variam entre R$10,00 e R$50,00, e o show também pode ser assistido gratuitamente através do YouTube. Uma das principais peças selecionadas para integrar o repertório é Concerto para Violino e Orquestra nº1, do compositor alemão Max Bruch. O número foi escolhido devido a sua relevância para aqueles que praticam o instrumento, e será apresentado pelo solista mineiro Lucas Bernardo Gonçalves, que integra a Ospa desde 2022.Quanto às obras de Ludwig Van Beethoven, conhecido como o mais famoso dos românticos, foram selecionados dois números compostos em dois momentos diferentes. A apresentação se inicia com a Abertura composta para o balé As Criaturas de Prometeu, estreado em 1801, e segue, após o intervalo, pela Sinfonia nº3, concluída apenas em 1804.