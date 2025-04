Tom Veloso e Sophie Charlotte exploram ritmos brasileiros no Teatro Túlio Piva

O Teatro de Câmara Túlio Piva (rua da República, 575) recebe um show especial que pretende unir as vozes de duas grandes figuras do cenário brasileiro. Nesta sexta-feira (2), o cantor Tom Veloso e a atriz Sophie Charlotte trazem seu show inédito para a capital gaúcha, com canções que unem faixas autorais com clássicos da bossa nova, do samba e da MPB. Os ingressos podem ser adquiridos através da plataforma Sympla, em preços entre R$190,00 e R$380,00. A dupla formada por Veloso e Charlotte se conheceu nas aulas de violão de Cézar Mendes, que incentivou a união profissional firmada pelos dois artistas. Após sua estreia em São Paulo e uma curta temporada em Salvador, os artistas resolveram enfim trazer o show para a cidade de Porto Alegre. O objetivo do espetáculo, segundo eles, é de criar uma atmosfera intimista, com canções interpretadas exclusivamente através da voz e do violão.