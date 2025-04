Érico Moura lança DVD do The Global Music Festival no Espaço 373

Nesta quinta-feira (1), o cantor Érico Moura lança seu DVD gravado durante o The Global Music Festival com um show realizado no Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373). Com início às 21h, a apresentação pretende englobar as canções dos álbuns AMARÉ e Tudo é Processo, assinados pelo cantor. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente através da plataforma tri.rs, em valores entre R$25,00 e R$70,00.Somadas às canções dos álbuns, Moura também deve interpretar os singles Arregaça, Gota D'Água, Cerveja com Diabo e Oração (pelo menos dois), que estiveram presentes na construção do DVD. O trabalho, por sua vez, chegou às plataformas de streaming na última terça-feira (29).Além do cantor, o show desta quinta também pretende contar com toda a banda que se apresentou ao lado do artista durante o Global Music Festival. Entre os nomes, destacam-se Gian Becker no trompete, contrabaixo e backing vocal, Lorenzo Flach na guitarra, Luciano Granja na guitarra e violão e Bruno Neves na bateria.