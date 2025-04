Banda reggae Planta e Raiz volta a Porto Alegre para promover disco 'Ao Vivo em Noronha'

O grupo musical Planta e Raiz, um dos grandes nomes da cena do reggae nacional, sobe ao palco do Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834) para apresentar show de lançamento do disco Planta e Raiz – Ao Vivo em Noronha. A apresentação está marcada para esta quarta-feira (30), a partir das 23h. Os ingressos, em valores entre R$ 100,00 e R$ 200,00, estão disponíveis através da plataforma Sympla.



Com uma carreira musical que se estende por mais de duas décadas, o quinteto paulista pretende apresentar um repertório que faça jus à sua extensa trajetória, interpretando canções como Com Certeza, Aquele Lugar e Filho do Leão. Além disso, a ideia também é recriar no palco a maior parte das faixas que integram seu novo álbum Ao Vivo em Noronha, trabalho mais recente do grupo.