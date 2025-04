Andrea Beltrão faz sua estreia no Teatro Simões Lopes Neto com peça 'Lady Tempestade'

O monólogo Lady Tempestade, escrito por Silvia Gomez e interpretado por Andrea Beltrão, chega à cidade de Porto Alegre com quatro apresentações no Teatro Simões Lopes Neto (rua Riachuelo, 1.089). Com sessões às 20h desta quinta (1), sexta (2) e sábado (3), e às 18h deste domingo (4), o espetáculo pretende abordar a vida da advogada Mércia Albuquerque, pernambucana que discorre sobre sua atuação em defesa de presos políticos do Nordeste durante a Ditadura Militar brasileira. Os ingressos podem ser adquiridos no site do Theatro São Pedro, em valores a partir de R$ 80,00. A narrativa do monólogo é toda baseada em excertos do diário de Mércia, que escrevia sobre seu dia a dia exercendo seu ofício de advocacia durante os anos de chumbo. De acordo com Andrea, esse ato de escrita também reflete na sua própria profissão. "Mércia dizia que era uma contadora de histórias de pessoas que reconstruíram a liberdade. Eu sou uma contadora de histórias. Eu acredito que contar histórias é uma maneira amorosa de pensarmos juntos no nosso passado, nosso presente e nosso futuro”, explica a atriz.