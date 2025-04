OSPA Jovem tem mais de 30 vagas para novos instrumentistas

As inscrições para selecionar novos integrantes da OSPA Jovem estão abertas no site da orquestra até as 18h da próxima segunda-feira (5). São oferecidas 38 vagas, distribuídas entre os instrumentos de violino, viola de arco, violoncelo, contrabaixo acústico, flauta, oboé, clarinete, fagote, trompete, trompa aguda, trompa grave, trombone tenor, trombone baixo, tuba, percussão e piano. Neste ano, também estão sendo ofertadas bolsas entre R$1.400,00 e R$2.000,00 mensais para candidatos selecionados, realização promovida pelo projeto Academia de Música Clássica.Para que sejam selecionados, é necessário que os candidatos tenham pelo menos 12 anos completos, e que estejam matriculados no ensino regular, ou com ensino médio concluído. A prova de seleção, por sua vez, vai ser realizada entre os dias 13 e 19 de maio, através de uma série de audições presenciais. O edital que detalha, por exemplo, o repertório exigido para cada um dos instrumentos, está disponível no site da OSPA.