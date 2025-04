Morre Mauro Motta, parceiro de Raul Seixas e Roberto Carlos, aos 77 anos

O produtor e compositor Mauro Motta morreu nesta domingo (27), aos 77 anos, em Guapimirim, cidade no Rio de Janeiro em que vivia. A notícia foi compartilhada por seu filho, Mauro Lemos, no Facebook, que não revelou a causa da morte.

Motta foi parceiro do músico Raul Seixas na composição de dois sucessos como "Doce, Doce Amor", do cantor Jerry Adriani, e "Ainda Queima a Esperança", de Diana.

Ao lado do também compositor Eduardo Ribeiro, ele é responsável pelas músicas "Nosso Amor", "Voltei ao Passado", "Eu me Vi Tão Só" e "Preciso te Esquecer", de Roberto Carlos. Motta foi responsável peça produção de todos os álbuns do Rei lançados entre 1984 e 1996.

Nascido em 1949, no Rio de Janeiro, Motta entrou para a música através do piano, que estudou na infância por influência de sua mãe, e chegou a integrar o grupo Renato e seus Blue Caps em 1968. Mas seu legado maior foi feito na produção, em que trabalhou com Roberto Carlos, Agnaldo Timóteo, Elba Ramalho, Zé Ramalho, Jerry Adriani, Amelinha, Fabio Junior e com o Balão Mágico, como lembra seu filho.

"Meu pai deixou um legado imensurável, que segue ecoando em cada canção, em cada lembrança e em cada valor que ele nos transmitiu", escreveu Lemos. "Um homem que teve seis filhos, plantou inúmeras árvores compôs mais de 1000 musicas, escrevendo assim um verdadeiro livro de vida."

Marina Rocha, prefeita de Guapimirim, publicou uma nota de pesar em seu Instagram. "Com profundo pesar, recebi a notícia do falecimento do grande amigo Mauro Motta. Que Deus conforte o coração de amigos e familiares."